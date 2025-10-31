Die Saison 2025/26 im Alpinen Ski-Weltcup steht an. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb. Update, 13.12., 14:00 Uhr: Emma Aicher überrascht und siegt vor Lindsey Vonn Deutschlands alpine Ski-Hoffnung Emma Aicher hat bei der zweiten Weltcup-Abfahrt in St. Moritz den beiden Speed-Königinnen Lindsey Vonn (USA) und Sofia Goggia (Italien) eindrucksvoll die Show gestohlen. Mit einer nahezu fehlerfreien Fahrt schob sich die 22 Jahre alte Allrounderin an den beiden Topfavoritinnen vorbei auf Platz eins und feierte den dritten Sieg ihrer Karriere. Im Ziel der sonnenüberfluteten Corviglia lag die Gefühlsskifahrerin Aicher solide 0,24 Sekunden vor Vonn, die am Vortag zu ihrem 83. Sieg im Weltcup gefahren war. Die Olympiazweite Goggia lag 0,05 Sekunden hinter der 41 Jahre alten Amerikanerin, deren Jubel über ihre vermeintliche Bestzeit rund zwei Minuten später von Aicher jäh gestört wurde.

- Anzeige -

- Anzeige -

Update, 12.12., 11:50 Uhr: Lindsey Vonn sorgt für Sensation in St. Moritz Skirennläuferin Lindsey Vonn hat bei der ersten Abfahrt des Olympia-Winters für einen Paukenschlag gesorgt. Im Schweizer St. Moritz fuhr die 41 Jahre alte Amerikanerin in der zweiten Saison nach ihrem Comeback zu ihrem 82. Sieg im Weltcup - sieben Jahre, acht Monate und 28 Tage nach ihrem 81. im März 2018 im schwedischen Are. Knapp ein Jahr später, im Februar 2019, war Vonn zurückgetreten, ihr Comeback hatte sie vor einem Jahr ebenfalls in St. Moritz gefeiert. Während Emma Aicher als Fünfte und Kira Weidle-Winkelmann als Achte überzeugen konnten, fuhr Vonn, der bei einer Operation im April 2024 eine Teilprothese im rechten Knie eingesetzt worden war, in einer eigenen Liga: Im Ziel der Corviglia lag die Olympiasiegerin von 2010 mit einem Vorsprung von 0,98 Sekunden vor der Überraschungszweiten Magdalena Egger aus Österreich. Dritte wurde die WM-Zweite Mirjam Puchner, ebenfalls aus Österreich (+1,16).

- Anzeige -

- Anzeige -

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Alpinen Ski-Weltcup-Saison 2025/26.

Alpiner Ski-Weltcup 2025/26 live im Joyn-Stream: Welche Rennen werden übertragen? Weltcup-Rennen: Männer-Wettbewerbe in Val d'Isere (FRA), Frauen-Wettbewerbe in St. Moritz (SUI)

Wettbewerbe: Abfahrt (Frauen; 12. Dezember, 10:15 Uhr und 13. Dezember, 10:45 Uhr), Riesenslalom (Männer; 13. Dezember, 9:30 Uhr), Super-G (Frauen; 14. Dezember, 10:45 Uhr), Slalom (Männer; 14. Dezember, 9:30 Uhr)

Datum und Uhrzeit: 12. bis 14. Dezember 2025

Ort: Val d'Isere (FRA) und St. Moritz (SUI)

- Anzeige -

Alpiner Ski-Weltcup 2025/26: Welche Termine stehen an? Auch in der Alpinen Ski-Weltcup-Saison 2025/26 stehen wieder zahlreiche Termine bzw. Rennen in den unterschiedlichen Disziplinen auf dem Programm. Die Saison begann Ende Oktober 2025 mit den Rennen im österreichischen Sölden und zieht sich bis Ende März 2026 mit dem abschließenden Saisonfinale in Norwegen.

- Anzeige -

- Anzeige -

Alpiner Ski-Weltcup live: Kann ich die Rennen auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen? Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Weltcup-Rennen über Joyn im Livestream übertragen.

- Anzeige -

Alpine Ski-Saison 2025/26 live: Kann ich die Rennen im Free-TV verfolgen? Ja, ausgewählte Rennen der Saison werden im Free-TV übertragen, unter anderem von der ARD und dem ZDF sowie Eurosport.

- Anzeige -