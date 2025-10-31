- Anzeige -
Ski Alpin Weltcup 2025/26 heute live in Beaver Creek und Tremblant im Joyn-Stream

  Aktualisiert: 05.12.2025
  08:46 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 im Alpinen Ski-Weltcup steht an. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 im Alpinen Ski-Weltcup läuft!

Als Titelverteidiger im Gesamtweltcup der Männer geht der Schweizer Marco Odermatt in die neue Saison. Bei den Frauen holte in der Vorsaison Federica Brignone aus Italien den Gesamtweltcup.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche die Weltcup-Rennen im Livestream verfolgen.

Dürr

Alpiner Ski-Weltcup am 05. Dezember ab 18:45 Uhr im Livestream auf Joyn

Verfolge den Alpinen Ski-Weltcup LIVE auf Joyn.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Alpinen Ski-Weltcup-Saison 2025/26.

Alpiner Ski-Weltcup 2025/26 im Joyn-Stream: Welches Rennen wird heute live übertragen?

  • Weltcup-Rennen: Männer-Wettbewerbe in Beaver Creek (USA), Frauen-Wettbewerbe in Tremblant (Kanada)
  • Wettbewerbe: Abfahrt (Herren; 05. Dezember, 19:15 Uhr), Riesenslalom (Frauen; 06. Dezember, 17:00 Uhr und 07. Dezember, 16:00 Uhr), Super-G (Herren; 06. Dezember, 18:30 Uhr), Riesenslalom (Herren; 07. Dezember, 18:00 Uhr)
  • Datum und Uhrzeit: 05. bis 07. Dezember 2025
  • Ort: Beaver Creek (USA) und Tremblant (Kanada)

Alpiner Ski-Weltcup 2025/26 heute live: Welche Termine stehen an?

Auch in der Alpinen Ski-Weltcup-Saison 2025/26 stehen wieder zahlreiche Termine bzw. Rennen in den unterschiedlichen Disziplinen auf dem Programm. Die Saison begann Ende Oktober 2025 mit den Rennen im österreichischen Sölden und zieht sich bis Ende März 2026 mit dem abschließenden Saisonfinale in Norwegen.

WettbewerbWettbewerbRundeDatumSieger
ÖsterreichSöldenSöldenRiesenslalom25.10.J. Scheib
ÖsterreichSöldenSöldenRiesenslalom26.10.M. Odermatt
FinnlandLeviLeviSlalom15.11.M. Shiffrin
FinnlandLeviLeviSlalom16.11.L. Pinheiro Braathen
ÖsterreichGurglGurglSlalom22.11.P.Rassat
ÖsterreichGurglGurglSlalom23.11.M. Shiffrin
USACopper MountainCopper MountainSuper G27.11.M. Odermatt
USACopper MountainCopper MountainRiesenslalom28.11.S.Brennsteiner
USACopper MountainCopper MountainRiesenslalom29.11.A. Robinson
USACopper MountainCopper MountainSlalom30.11.M.Shiffrin
USABeaver CreekBeaver CreekAbfahrt (Ersatz: 05.12.)04.12.M. Odermatt
USABeaver CreekBeaver CreekSuper G05.12.
KanadaTremblantTremblantRiesenslalom06.12.
KanadaTremblantTremblantRiesenslalom07.12.
USABeaver CreekBeaver CreekRiesenslalom07.12.
SchweizSt. MoritzSt. MoritzAbfahrt12.12.
FrankreichVal d'IsereVal d'IsereRiesenslalom13.12.
SchweizSt. MoritzSt. MoritzAbfahrt13.12.
FrankreichVal d'IsereVal d'IsereSlalom14.12.
SchweizSt. MoritzSt. MoritzSuper G14.12.
FrankreichCourchevelCourchevelSlalom16.12.
ItalienGrödenGrödenSuper G19.12.
FrankreichVal d'IsereVal d'IsereAbfahrt20.12.
ItalienGrödenGrödenAbfahrt20.12.
ItalienAlta BadiaAlta BadiaRiesenslalom21.12.
FrankreichVal d'IsereVal d'IsereSuper G21.12.
ItalienAlta BadiaAlta BadiaSlalom22.12.
ÖsterreichSemmeringSemmeringRiesenslalom27.12.
ItalienLivignoLivignoSuper G27.12.
ÖsterreichSemmeringSemmeringSlalom28.12.
SlowenienKranjska GoraKranjska GoraRiesenslalom03.01.
SlowenienKranjska GoraKranjska GoraSlalom04.01.
ItalienMadonna di CampiglioCampiglioSlalom07.01.
SchweizAdelbodenAdelbodenRiesenslalom10.01.
ÖsterreichZauchenseeZauchenseeAbfahrt10.01.
SchweizAdelbodenAdelbodenSlalom11.01.
ÖsterreichZauchenseeZauchenseeSuper G11.01.
ÖsterreichFlachauFlachauSlalom13.01.
SchweizWengenWengenSuper G16.01.
ItalienTarvisioTarvisioAbfahrt17.01.
SchweizWengenWengenAbfahrt17.01.
SchweizWengenWengenSlalom18.01.
ItalienTarvisioTarvisioSuper G18.01.
ItalienKronplatzKronplatzRiesenslalom20.01.
ÖsterreichKitzbühelKitzbühelSuper-G23.01.
TschechienSpindleruv MlynSpindleruv MlynRiesenslalom24.01.
ÖsterreichKitzbühelKitzbühelAbfahrt24.01.
TschechienSpindleruv MlynSpindleruv MlynSlalom25.01.
ÖsterreichKitzbühelKitzbühelSlalom25.01.
ÖsterreichSchladmingSchladmingRiesenslalom27.01.
ÖsterreichSchladmingSchladmingSlalom28.01.
SchweizCrans MontanaCrans MontanaAbfahrt30.01.
SchweizCrans MontanaCrans MontanaSuper G31.01.
SchweizCrans MontanaCrans MontanaAbfahrt01.02.
AndorraSoldeuSoldeuAbfahrt28.02.
DeutschlandGarmisch-PartenkirchenGarmischAbfahrt28.02.
AndorraSoldeuSoldeuSuper G01.03.
DeutschlandGarmisch-PartenkirchenGarmischSuper G01.03.
SlowenienKranjska GoraKranjska GoraRiesenslalom07.03.
ItalienVal di FassaVal di FassaAbfahrt07.03.
SlowenienKranjska GoraKranjska GoraSlalom08.03.
ItalienVal di FassaVal di FassaSuper G08.03.
SchwedenÅreÅreRiesenslalom14.03.
FrankreichCourchevelCourchevelAbfahrt14.03.
SchwedenÅreÅreSlalom15.03.
FrankreichCourchevelCourchevelSuper G15.03.
NorwegenWeltcup FinaleWeltcup FinaleAbfahrt21.03.
NorwegenWeltcup FinaleWeltcup FinaleAbfahrt21.03.
NorwegenWeltcup FinaleWeltcup FinaleSuper G22.03.
NorwegenWeltcup FinaleWeltcup FinaleSuper G22.03.
NorwegenWeltcup FinaleWeltcup FinaleRiesenslalom24.03.
NorwegenWeltcup FinaleWeltcup FinaleSlalom24.03.
NorwegenWeltcup FinaleWeltcup FinaleRiesenslalom25.03.
NorwegenWeltcup FinaleWeltcup FinaleSlalom25.03.
Alpiner Ski-Weltcup 2025/26 heute live: Kann ich die Rennen auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Weltcup-Rennen über Joyn im Livestream übertragen.

Alpine Ski-Saison 2025/26 heute live: Kann ich die Rennen im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Rennen der Saison werden im Free-TV übertragen, unter anderem von der ARD und dem ZDF sowie Eurosport.

Alpine Ski-Saison 2025/26 heute live: Kann ich die Rennen im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei sportschau.de bzw. zdf.de im Stream die Übertragungen der Rennen. Ebenso gibt es bei Eurosport Livestreams, diese sind jedoch kostenpflichtig.

