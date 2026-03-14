Das Ski-nordisch-Mekka Holmenkollen ist bekannt für Volksfeststimmung. Mit allem, was dazugehört - zumindest bei den Fans.

Der britische Skilangläufer Gabriel Gledhill aber nahm im 50-km-Weltcuprennen am Samstag in Oslo selbst nur zu gerne am bunten Treiben teil, er überquerte am Ende völlig betrunken die Ziellinie - und sprach darüber.

"Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich bin ziemlich betrunken. Schon in der dritten Runde habe ich angefangen, Bier und Schnaps zu trinken. Es war eine verrückte Erfahrung", sagte der 23-Jährige skandinavischen Medien. Nach eigener Rechnung verleibte er sich ein gutes Dutzend Bier und eine Handvoll Schnäpse ein.