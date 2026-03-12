Skilanglauf: Auf Kopf geknallt! Johannes Hösflot Kläbo schwer gestürzt

Im Kampf um seinen 112. Weltcupsieg kam Olympiasieger Johannes Hösflot Kläbo in Drammen schwer zu Sturz. Beim Weltcup im Skilanglauf in Drammen gab es Drama um Rekord-Olympiasieger Johannes Hösflot Kläbo. Statt um seinen 112. Weltcupsieg zu kämpfen, schied der 29-jährige Norweger im Sprint bereits im Halbfinale wegen eines heftigen Sturzes aus. Biathlon: Ruhpolding will erneut WM ausrichten Im Positionskampf mit dem US-Amerikaner Bend Ogden kam es zur Kollision der beiden Athleten, sodass letztlich Kläbo über ihn fiel und heftig mit dem Hinterkopf zu Boden knallte.

Mannschaftarzt Feragen: "Es war ein heftiger Sturz" Kläbo musste sichtlich benommen von Betreuern von der Strecke begleitet werden. Zur Beobachtung wurde der Langlauf-Star anschließend auch in ein Krankenhaus gebracht. "Er ist bei Bewusstsein, aber es war ein heftiger Sturz, und das muss ernst genommen werden. Ich sehe es positiv, dass es anscheinend nichts Ernstes ist, aber das hängt von der Person ab", erklärte Norwegens Mannschaftsarzt Ove Feragen später dem Sender „NRK". Durch die leichte Entwarnung rund um Kläbo ist auch nicht ausgeschlossen, dass er beim nächsten geplante Rennen am Samstag über 50 Kilometer im Freistil-Massenstart in Drammen an den Start gehen kann.

