Skandal im Skispringen: Marius Lindvik verliert WM-Silber wegen "Manipulation". Gold für Domen Prevc wird zur Nebensache.

Marius Lindvik verlor WM-Silber, Stefan Horngacher den Glauben an gerechte Kontrollen und das Skispringen seine Glaubwürdigkeit: An einem denkwürdigen WM-Tag in Trondheim ist der Anzug-Streit komplett eskaliert, unter den Nationen herrscht mächtig Zoff.

"Das wird jetzt ein richtiger Thriller-Killer", sagte "ARD"-Experte Sven Hannawald über den Eklat um heimliche Videos und böse Verdächtigungen.

Am Pranger stehen die Norweger: Marius Lindvik, sechs Tage zuvor Weltmeister von der Normalschanze, wurde am Samstag kurz nach dem WM-Wettkampf in Trondheim seine Silber-Medaille aberkannt.

Die FIS gab als Grund eine "Manipulation des Anzugs" an. Auch Teamkollege Johann Andre Forfang verlor seinen fünften Rang. Die Goldmedaille des Slowenen Domen Prevc vor dem Österreicher Jan Hörl und Ryoyu Kobayashi (Japan) geriet ebenso zur Nebensache wie der starke fünfte Rang von Philipp Raimund.