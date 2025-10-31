Skisprung-weltcup live auf joyn
Skiflug-Weltcup jetzt live: Das Skispringen aus Willingen im kostenlosen Joyn-Stream
- Aktualisiert: 30.01.2026
- 15:57 Uhr
- ran.de
Die Saison 2025/26 im Skisprung-Weltcup läuft. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.
Die Saison 2025/26 im Skisprung-Weltcup ist in vollem Gange. Als Titelverteidiger im Gesamtweltcup geht der Österreicher Daniel Tschofenig in die neue Saison.
- Skispringen-Weltcup: Das Mixed-Team aus Willingen am 30. Januar ab 15:55 Uhr im Livestream auf Joyn!
Mit 1.006 Punkten war Pius Paschke aus deutscher Sicht in der Saison 2024/25 der erfolgreichste Athlet. Er landete im Gesamtweltcup auf Platz 5.
Auf Joyn könnt ihr jede Woche die Weltcup-Springen im Livestream verfolgen.
ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Weltcup-Saison 2025/26 im Skispringen.
Skisprung-Weltcup 2025/26 im Joyn-Stream: Welche Springen werden heute live übertragen?
- Wettbewerb: Mixed-Team (30.01.; 15:55 Uhr), Einzel Frauen (1. Durchgang; 31.01.; 13:15 Uhr), Einzel Männer (1. Durchgang; 31.01.; 16 Uhr), Einzel Frauen (2. Durchgang; 01.02.; 13:15 Uhr), Einzel Männer (2. Durchgang; 01.02.; 16:10 Uhr)
- Austragungsorte: Willingen
Skisprung-Weltcup 2025/26 heute live: Welche Termine stehen an?
Auch in der Skisprung-Saison 2025/26 stehen wieder zahlreiche Termine auf dem Programm. Die Saison beginnt im November 2025 in Lillehammer und zieht sich bis Ende März 2026 mit dem abschließenden Highlight beim Skiflug-Spektakel in Planica.
Skisprung-Weltcup heute live: Kann ich die Springen auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?
Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Weltcup-Springen über Joyn im Livestream übertragen.
Skisprung-Weltcup heute live: Kann ich die Springen im Free-TV verfolgen?
Ja, ausgewählte Springen der Saison werden im Free-TV übertragen, unter anderem von der ARD und dem ZDF sowie Eurosport.
Skisprung-Weltcup: Kann ich die Springen heute im Livestream verfolgen?
Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei sportschau.de bzw. zdf.de im Stream die Übertragungen der Springen. Ebenso gibt es bei Eurosport Livestreams, diese sind jedoch kostenpflichtig.