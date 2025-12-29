Skispringen: Darum kann die Vierschanzentournee gnadenlos sein - das rät Hannawald den DSV-Stars

- Anzeige -

Vierschanzentournee: Wie gehen Raimund und Hoffmann mit den Erwartungen um? "Bei der Tournee musst du zehn Tage lang damit zurechtkommen, dass du im Favoritenkreis bist oder sogar derjenige, der sie gewinnen kann", sagte Hannawald. Philipp Raimund und Felix Hoffmann haben sich in den vergangenen Wochen in den Favoritenkreis gesprungen. "Es wird extrem spannend zu sehen, wie beide auf ihre ganz eigene Art mit der Tournee umgehen." Denn es kommt nicht nur auf Qualität und Können an. Vielmehr kommen viele Faktoren zusammen, viele Dinge, die man als Sportler nicht trainieren kann. "Du hast nicht das Gefühl, dass dir 200 interessierte Medien hinterherlaufen. Du hast nicht diese Menschenmassen unten an der Schanze. Du gehst nicht aus dem Hotel und wirst sofort erkannt, angesprochen, um Fotos gebeten. All das spielt während dieser zehn Tage eine riesige Rolle", betonte Hannawald.

Vierschanzentournee: "Das kannst du nicht trainieren" Zum Jahreswechsel rückt das Skispringen in den Mittelpunkt des Interesses. Die Öffentlich-Rechtlichen übertragen, die Bühne ist groß, das Interesse auch. "Das spürst du als Springer bei jedem Schritt. Und das kannst du nicht trainieren", sagte Hannawald, der die Tournee als ARD-Experte begleitet. Denn die Tournee hat ihre eigenen Gesetze, "ich weiß, wie gnadenlos sie ist", wie Hannawald es nennt. "Die Tournee bringt Dinge mit sich, die man nicht steuern kann. Sobald man versucht, sie zu kontrollieren, geht es nach hinten los. Man muss dieses Vertrauen haben, dass es für einen laufen kann", erklärte Hannawald.

