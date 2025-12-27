- Anzeige -
- Anzeige -
Skispringen live und kostenlos auf joyn

Skispringen: Deutscher Star erklärt Rücktritt - "Bin froh, bald zu Hause zu sein"

Article Image Media
© IMAGO/SID/Andrej Tarfila

Katharina Schmid hört auf. Die erfolgreichste deutsche Skispringerin zieht nach der olympischen Saison 2025/26 einen Schlussstrich. Bei einer möglichen Vierschanzentournee-Premiere der Frauen wird sie nicht mehr dabei sein.

Rekordweltmeisterin Katharina Schmid beendet nach der laufenden Olympiasaison ihrer große Skisprung-Karriere. Dies gab die 29-Jährige am Samstag bei einer Pressekonferenz in Fischen im Allgäu drei Tage vor dem Auftakt der "Two Nights Tour" in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf bekannt.

"Ich durfte in meinem Sport vor allen Dingen sehr viele Erfolge erleben und feiern - das Skispringen wird für mich immer etwas ganz Besonderes und Teil meines Lebens bleiben", sagte Schmid: "Ich merke, dass ich jetzt zufrieden bin mit meinem sportlichen Tun. Ich bin froh, bald einfach zu Hause zu sein."

- Anzeige -
- Anzeige -

Schmid krönt grandiose Karriere mit WM-Titel

Die Oberstdorferin hatte damals noch unter dem Namen Althaus im Dezember 2011 im Weltcup debütiert und seitdem dort 19 Siege gefeiert, den bislang letzten im Januar 2025 in Villach. Höhepunkt ihrer Karriere war der WM-Titel im Einzelspringen von der Normalspringen 2023 in Planica. Zudem holte Schmid seit 2015 sechs weitere WM-Goldmedaillen in Team-Wettbewerben.

Bei Olympischen Winterspielen gewann Schmid zwar 2018 und 2022 zwei Silbermedaillen im Einzel, musste aber auch eine ganz bittere Enttäuschung hinnehmen: Vor knapp vier Jahren wurden sie beim Mixed-Wettbewerb in Peking disqualifiziert, das deutsche Team blieb ohne Medaille. Ihre letzte Chance auf olympisches Gold hat sie im kommenden Februar bei den Wettbewerben in Predazzo.

- Anzeige -
- Anzeige -

Schmid muss Traum von Tournee-Teilnahme begraben

Gemeinsam mit der bereits 2022 zurückgetretenen Carina Vogt, die Olympiasiegerin und zweimal Weltmeisterin im Einzel wurde, prägte Schmid eine Ära des deutschen Frauen-Skispringens. Schmid (7 WM-Titel) und Vogt (5) führen die Rekordliste im Skispringen deutlich an, keine andere Springerin hat mehr als zweimal Gold bei Weltmeisterschaften gewonnen.

Schmids Traum von einer Teilnahme an einer Vierschanzentournee der Frauen bleibt nun unerfüllt - eine vollwertige Tournee soll es erst im Winter 2026/27 geben. Die Deutsche hatte sich regelmäßig für eine Vierschanzentournee bei den Frauen stark gemacht.

Alles zum Wintersport
Laura Gimmler muss passen
News

Langlauf: Gimmler muss auf Tour de Ski verzichten

  • 27.12.2025
  • 21:42 Uhr
In Topform: Philipp Raimund
News

Tournee: Raimund und Hoffmann führen deutsches Aufgebot an

  • 27.12.2025
  • 21:41 Uhr
Vorne dabei: Philipp Raimund
News

Weißflog sieht Raimund als Profiteur der verschärften Regeln

  • 27.12.2025
  • 21:40 Uhr
Daniel Huber (2.v.l.) beim Olympiasieg 2022
News

Skispringen: Team-Olympiasieger Huber beendet Karriere

  • 27.12.2025
  • 21:40 Uhr
Berechtigter Jubel: Simon Jocher in Livigno
News

Fünfter in Livigno: Jocher holt Olympia-Ticket

  • 27.12.2025
  • 21:39 Uhr
Volles Haus in Oberstdorf
News

Innauer über Tournee-Durststrecke: "Fluch nie losgeworden"

  • 27.12.2025
  • 21:38 Uhr
Lena Dürr beim Riesenslalom in Semmering
News

Riesenslalom am Zauberberg: Dürr weit zurück, Hector führt

  • 27.12.2025
  • 21:38 Uhr
Viertes Rennen, hohe Nummer, erstmals Punkte: Jana Fritz
News

Riesenslalom in Semmering: Dürr Zehnte beim Sieg von Scheib

  • 27.12.2025
  • 21:38 Uhr
Startklar: Stefan Horngacher
News

Horngacher glaubt an Tournee-Coup: "Können nur gewinnen"

  • 27.12.2025
  • 21:37 Uhr

FC Bayern: Keiner erkennt ihn! Alphonso Davies schlendert über Weihnachtsmarkt

  • Video
  • 01:37 Min
  • Ab 0