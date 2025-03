Doch das Versteckspiel flog auf, durch ein Loch waren die Norweger beim Bearbeiten ihrer Anzüge gefilmt worden. Ausgerechnet bei der Heim-WM in Trondheim sorgte Norwegen für die größte Krise im Skispringen seit vielen Jahren. "Wir haben Änderungen an den Anzügen vorgenommen in dem Wissen, dass sie nicht legal sind. Wir haben versucht, das System auszutricksen. Das ist inakzeptabel", sagte Aalbu.

FIS-Renndirektor "schockiert"

Das Video hatte am Samstag kurz vor dem WM-Wettkampf von der Großschanze die Runde gemacht. Die Folge war verheerend: Drei Nationen legten Protest ein. Lindvik, Sieger von der Normalschanze, holte dennoch zunächst Silber, bei der folgenden Kontrolle wurde aber ein unerlaubter Eingriff festgestellt - Lindvik und zwei weitere Norweger wurden disqualifiziert.

"Ich bin schockiert. Mit so etwas hätten wir nicht gerechnet", sagte Renndirektor Sandro Pertile von der FIS. Am Sonntag leitete der Weltverband eine offizielle Untersuchung ein. In Norwegen war das Entsetzen groß, auf die bis dahin so großartigen Weltmeisterschaften fiel ein Schatten. "Unsere WM endet im reinsten Chaos. Lindvik ist Weltmeister, bleibt aber als Betrüger in Erinnerung", schrieb der Rundfunk "NRK".

Pikant: Lindvik hatte sechs Tage zuvor Gold von der Normalschanze vor Andreas Wellinger gewonnen. Eine nachträgliche Aberkennung eines Titels ist aber unwahrscheinlich. "Wenn die Kontrollen fertig sind, sind die Wettkämpfe fertig", sagte Pertile. Wellinger erklärte am Sonntag kurz vor dem Rückflug, es bleibe ein "sehr, sehr fader Beigeschmack".