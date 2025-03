Dem Skispringen droht der größte Skandal seiner Geschichte. Für eine Sportart, die ohnehin mit vielen Problemen kämpft, ist das ein Albtraum. Ein Kommentar.

Von Chris Lugert

Was als norwegisches Wintermärchen begann, endete mit einem der größten Skandale, die der nordische Skisport und insbesondere das Skispringen je gesehen hat. Ausgerechnet Norwegen, das Land, das selbst viel Wert auf sein lupenreines Image legt, wird als Betrüger in die Geschichte seiner eigenen WM in Trondheim eingehen.

Es klingt wie in einem Agentenfilm, was sich im Hotel der norwegischen Skispringer abgespielt haben soll. Fenster wurden abgeklebt, unter strenger Geheimhaltung wurde an den Anzügen von mindestens zwei Springern illegal herumgebastelt - ohne dass die selbst irgendetwas davon wussten. Cheftrainer Magnus Brevig soll die Arbeiten persönlich überwacht haben.

Doch durch ein kleines Loch wurden die Aktivitäten gefilmt, der Betrug flog auf. Die beiden betroffenen Springer, Marius Lindvik und Johann Andre Forfang, wurden nach dem finalen Einzelwettbewerb von der Großschanze disqualifiziert. Lindvik verlor damit seine Silbermedaille.

Doch es ist völlig unklar, ob es nicht noch gravierendere Folgen geben wird. Wird Norwegen am Ende nachträglich von allen Wettbewerben ausgeschlossen? Lindvik gewann unter anderem Gold von der Normalschanze vor dem Deutschen Andreas Wellinger. Das DSV-Team könnte in diesem Fall profitieren. Doch Freude käme dabei wohl nicht auf.

Norwegens Sportdirektor Jan Erik Aalbu beteuerte zwar, dass man bei allen anderen Wettbewerben regelkonforme Anzüge verwendet habe und die illegale Modifizierung der Anzüge nur vor dem finalen Wettbewerb erfolgt sei. Gleichzeitig aber betonte er, er habe von den Aktivitäten nichts gewusst. Woher will Aalbu dann wissen, was vorher passiert ist? Und soll man Betrügern überhaupt Glauben schenken?