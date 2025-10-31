Skispringen 2025/26: Einzelspringen in Wisla - alle Weltcup-Wettbewerbe im Joyn-Stream

Die Saison 2025/26 im Skisprung-Weltcup steht an. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 im Skisprung-Weltcup beginnt demnächst. Als Titelverteidiger im Gesamtweltcup geht der Österreicher Daniel Tschofenig in die neue Saison.

Mit 1.006 Punkten war Pius Paschke aus deutscher Sicht in der Saison 2024/25 der erfolgreichste Athlet. Er landete im Gesamtweltcup auf Platz 5.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche die Weltcup-Springen im Livestream verfolgen.