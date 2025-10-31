Skispringen 2025/26 live: Weltcup aus China und Japan im kostenlosen Joyn-Stream

Die Saison 2025/26 im Skisprung-Weltcup läuft. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 im Skisprung-Weltcup ist in vollem Gange. Als Titelverteidiger im Gesamtweltcup geht der Österreicher Daniel Tschofenig in die neue Saison.

Mit 1.006 Punkten war Pius Paschke aus deutscher Sicht in der Saison 2024/25 der erfolgreichste Athlet. Er landete im Gesamtweltcup auf Platz 5.

