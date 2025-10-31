Skisprung-weltcup live auf joyn
Skispringen 2025/26: Weltcup in Engelberg live - alle Weltcup-Wettbewerbe im kostenlosen Joyn-Livestream
- Aktualisiert: 15.12.2025
- 20:22 Uhr
- ran.de
Die Saison 2025/26 im Skisprung-Weltcup steht an. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.
Die Saison 2025/26 im Skisprung-Weltcup beginnt demnächst. Als Titelverteidiger im Gesamtweltcup geht der Österreicher Daniel Tschofenig in die neue Saison.
- Skisprung-Weltcup am 20. Dezember 2025: Einzelspringen der Frauen ab 13 Uhr im Livestream auf Joyn
- Skisprung-Weltcup am 20. Dezember 2025: Einzelspringen der Männer ab 16 Uhr im Livestream auf Joyn
Mit 1.006 Punkten war Pius Paschke aus deutscher Sicht in der Saison 2024/25 der erfolgreichste Athlet. Er landete im Gesamtweltcup auf Platz 5.
Auf Joyn könnt ihr jede Woche die Weltcup-Springen im Livestream verfolgen.
ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Weltcup-Saison 2025/26 im Skispringen.
Skisprung-Weltcup 2025/26 im Joyn-Stream: Welches Springen wird live übertragen?
- Weltcup-Skispringen: Engelberg (Schweiz), HS 140 Einzel
- Wettbewerb: Skisprung-Weltcup, Einzelspringen
- Datum und Uhrzeit: Samstag, 20. Dezember 2025 (Einzelspringen Frauen und Männer, 13:00 und 16:00 Uhr), Sonntag, 21. Dezember 2025 (Einzelspringen der Frauen und Männer, 11:30 und 16:00 Uhr)
- Ort: Engelberg, Schweiz
Externer Inhalt
Skisprung-Weltcup 2025/26 live: Welche Termine stehen an?
Auch in der Skisprung-Saison 2025/26 stehen wieder zahlreiche Termine auf dem Programm. Die Saison beginnt im November 2025 in Lillehammer und zieht sich bis Ende März 2026 mit dem abschließenden Highlight beim Skiflug-Spektakel in Planica.
Skisprung-Weltcup live: Kann ich die Springen auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?
Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Weltcup-Springen über Joyn im Livestream übertragen.
Skisprung-Weltcup live: Kann ich die Springen im Free-TV verfolgen?
Ja, ausgewählte Springen der Saison werden im Free-TV übertragen, unter anderem von der ARD und dem ZDF sowie Eurosport.
Skisprung-Weltcup: Kann ich die Springen im Livestream verfolgen?
Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei sportschau.de bzw. zdf.de im Stream die Übertragungen der Springen. Ebenso gibt es bei Eurosport Livestreams, diese sind jedoch kostenpflichtig.