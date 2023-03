Köln (SID) - Nach seinem "perfekten Turnier" in Indian Wells und der Rückkehr auf den Tennisthron strotzt Carlos Alcaraz vor Selbstvertrauen. "Ich bin ehrgeizig und habe große Ziele, deshalb werde ich nicht lügen: Mein Traum ist es, zu den Besten der Geschichte zu gehören ? oder zumindest in deren Nähe zu kommen", sagte der 19-jährige Spanier in der Eurosport-Serie "Players' Voice".

Er wisse, "dass es sehr kompliziert - vielleicht sogar unmöglich - wird. Aber in dieser Welt muss man groß denken und träumen - und das ist heute mein Traum", sagte Alcaraz, der in der kalifornischen Wüste seinen dritten Masterstitel gewonnen hatte und dabei keinen Satz abgab. In dieser Woche geht er als Titelverteidiger in Miami an den Start - und will die Zuschauer in Florida begeistern.

"Ich versuche immer, 'Happy-Tennis' zu spielen. Ich halte mich für einen glücklichen Menschen, auch abseits des Platzes. Also versuche ich, genau so zu spielen", sagte der US-Open-Sieger: "Ich versuche, mich auf dem Platz zu amüsieren und nicht alles so monoton zu machen. Ich will einzigartige, schöne Schläge produzieren."

Aus seiner Oberschenkelverletzung, die ihn die Teilnahme an den Australian Open gekostet hatte, habe er die richtigen Lehren gezogen, meinte Alcaraz: "Als ich die Situation mit meinem Team analysierte, kamen wir zu dem Schluss, dass es wichtig ist, auch abseits des Platzes die richtigen Dinge zu tun - und das habe ich zuletzt nicht immer zu 100 Prozent getan."