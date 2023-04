Köln (SID) - Titelverteidiger Carlos Alcaraz ist beim Masters in Miami im Halbfinale gescheitert und verliert damit nach zwei Wochen auch wieder die Spitzenposition in der Tennis-Weltrangliste an den Serben Novak Djokovic. Der 19-jährige Spanier, der seine vorherigen zehn Matches jeweils ohne Satzverlust für sich entschieden hatte, unterlag dem Italiener Jannik Sinner nach mehr als drei Stunden mit 7:6 (7:4), 4:6, 2:6.

Der 21-jährige Sinner, Nummer elf der Welt, bekommt es im Finale am Sonntag mit dem früheren Branchenprimus Daniil Medwedew aus Russland zu tun. Für Sinner wäre es der erste Titel bei einem Masters.

Für Alcaraz, der offenkundig mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte, war es erst die zweite Niederlage in diesem Jahr. Der Spanier gewann die Titel in Buenos Aires sowie beim Masters in Indian Wells, in Rio de Janeiro erreichte der amtierende US-Open-Champion das Finale.

Beim parallel stattfindenden Damen-Turnier in Miami spielen im Finale am Samstag Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan und die Tschechin Petra Kvitova den Titel aus.