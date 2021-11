Turin - Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat bei den ATP Finals in Turin mit dem nächsten Coup gegen Novak Djokovic das Endspiel erreicht. In der hochklassigen Neuauflage des Olympia-Halbfinales von Tokio gewann der Hamburger gegen den Weltranglistenersten aus Serbien mit 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 und hat beim Saisonfinale der besten Tennisprofis des Jahres seinen zweiten Titel nach 2018 im Visier.

Finalgegner am Sonntag (17:00 Uhr) ist Vorjahressieger Daniil Medwedew.

Medwedew gewann Duell in der Gruppe

Der US-Open-Champion aus Russland hatte zuvor im ersten Halbfinale ungefährdet 6:4, 6:2 gegen den norwegischen Turnierdebütanten Casper Ruud gewonnen.

Bereits in der Vorrunde von Turin waren der Weltranglistenzweite und der einen Platz schlechter klassierte Zverev aufeinandergetroffen, Medwedew hatte am Dienstag knapp im Tiebreak des dritten Satzes gesiegt und den fünften Sieg in Folge über den deutschen Spitzenspieler eingefahren.

Zweiter Zverev-Triumph über Djokovic 2021

Für Zverev, der stark servierte und sich den Sieg als mutigerer Spieler verdiente, war es im fünften Duell mit dem serbischen Ausnahmespieler Djokovic in diesem Jahr der zweite Erfolg. Der 24-Jährige hatte schon auf dem Weg zur Goldmedaille in Tokio überraschend triumphiert, zuletzt hatte Djokovic im Halbfinale der US Open in fünf Sätzen knapp die Oberhand behalten.

Im insgesamt elften Vergleich mit dem Grand-Slam-Rekordchampion gelang Zverev der vierte Sieg.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.