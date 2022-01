Pune (SID) - Tennis-Profi Daniel Altmaier (Kempen) hat beim mit 493.875 Dollar dotierten ATP-Turnier im indischen Pune das Achtelfinale erreicht. Der 23-Jährige, der bei den Australian Open in Melbourne in der ersten Runde im deutschen Duell mit Olympiasieger Alexander Zverev ausgeschieden war, gewann sein Auftaktspiel gegen den einheimischen Wildcard-Starter Prajnesh Gunneswaran 7:6 (7:5), 6:2. Altmaiers Gegner in der Runde der besten 16 ist der Moldauer Radu Albot.