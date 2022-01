Frankfurt am Main (SID) - Die Tennisteams aus Spanien und Polen stehen beim ATP Cup in Sydney im Halbfinale. Spanien, das ohne Superstar Rafael Nadal antritt, setzte sich am Mittwoch gegen Serbien durch und sicherte sich ungeschlagen den Sieg in Gruppe A. Im Halbfinale wartet Polen um den Weltranglistenneunten Hubert Hurkacz, das nach einem Erfolg gegen Argentinien Gruppe D ebenfalls ungeschlagen gewann.

Auch die deutsche Mannschaft um Olympiasieger Alexander Zverev kann sich am Donnerstag für die Runde der besten Vier qualifizieren. Dafür benötigt sie zum Vorrundenabschluss einen Sieg gegen Kanada und muss dazu auf einen Ausrutscher der Briten gegen die USA hoffen. Sky und ServusTV zeigen die Partie gegen Kanada ab 7.30 Uhr live.