Turin (SID) - Zweites Match, zweite Niederlage: Grand-Slam-Rekordgewinner Rafael Nadal droht beim ATP-Finale der acht besten Tennisprofis des Jahres in Turin das frühe Aus. Der 36-jährige Spanier, aktuell Weltranglistenzweiter, unterlag am Dienstag dem Kanadier Felix Auger-Aliassime 3:6, 4:6. Bereits am Sonntag hatte Nadal seine Auftaktpartie in der Grünen Gruppe gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz in zwei Sätzen verloren.

Zwar kann sich Nadal im Kampf um seinen ersten Titel beim Jahresabschlussturnier noch geringe Hoffnungen auf das Halbfinale machen, dafür muss er aber am Donnerstag gegen den Norweger Casper Ruud gewinnen. Ruud misst sich derweil im zweiten Gruppenspiel des Tages am Abend mit Fritz - gewinnt der Norweger dabei mindestens einen Satz, ist Nadal draußen. Damit würde es der Altstar verpassen, seinen verletzt fehlenden Landsmann Carlos Alcaraz als Weltranglistenersten abzulösen.