Köln (SID) - Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat sich in einem spektakulären Duell gegen Stefanos Tsitsipas durchgesetzt und damit das Halbfinale beim ATP Masters in Rom erreicht. Der Titelverteidiger aus Serbien musste in der Fortsetzung der am Freitag wegen Regens abgebrochen Partie allerdings hart kämpfen, ehe sein 4:6, 7:5, 7:5-Erfolg nach 3:18 Stunden Spielzeit endlich feststand.

In den Sätzen zwei und drei lief Djokovic gegen Monte-Carlo-Sieger Tsitsipas jeweils einem Break hinterher, schaffte aber noch die Wende. Gegner im Semifinale am Samstagabend (18.30 Uhr) ist überraschend der Italiener Lorenzo Sonego, der sich gegen den stärker eingeschätzten Russen Andrej Rublew mit 3:6, 6:4, 6:3 durchsetzte.

Im anderen Semifinale stehen sich zuvor der neunmalige Rom-Sieger Rafael Nadal und der US-Amerikaner Reilly Opelka gegenüber. Nadal hatte sich am Freitag mit seinem Sieg im Viertelfinale gegen Alexander Zverev erfolgreich revanchiert. Der Hamburger hatte den Sandplatz-König aus Mallorca in der Vorwoche in Madrid auf dem Weg zu seinem vierten Masterstitel im Viertelfinale ausgeschaltet.