Los Angeles (SID) - Ilja Iwaschka aus Belarus hat das ATP-Tennisturnier in Winston-Salem/North Carolina gewonnen. Der 27-Jährige, Nummer 63 der Weltrangliste, ließ im Finale der mit 717.955 Dollar dotierten Veranstaltung dem Schweden Mikal Ymer keine Chance. Iwaschka siegte klar in zwei Sätzen mit 6:0 und 6:2. Der letzte Sieg eines Tennisprofis aus Belarus auf der ATP-Tour liegt 18 Jahre zurück: Max Mirnyi gewann 2003 in Rotterdam.