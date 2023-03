Tennis-Fans dürfen sich auf eine spannende BMW Open 2023 (ausgewählte Spiele live auf ran.de) freuen, denn das Teilnehmerfeld ist stark besetzt. Holger Rune, Taylor Fritz, Alexander Zverev und Matteo Berrettini sind die aktuell vier Topgesetzten Spieler der BMW Open 2023 in München.

Neben Titelverteidiger Holger Rune wird auch die Nummer eins der USA, Taylor Fritz, zum ersten Mal nach München kommen. Der 25-Jährige stand bis vor kurzem an Position fünf der Rangliste, er konnte unter anderem sensationell das Masters in Indian Wells im vergangenen Jahr gewinnen.

Lokalmatador Zverev freut sich auf das Turnier: "Es ist eines meiner Lieblingsturniere und ich liebe es, in Deutschland zu spielen." Matteo Berrettini stand 2019 im Finale, auch Cristian Garin stand schon im Finale des Turniers - die Tennis-Profis sind zwei von sieben Finalisten im Feld und wollen auch in diesem Jahr in München ihr Können zeigen.

Darüber hinaus wurden drei Wildcards vergeben - Jan-Lennard Struff hatte seine bereits schon, die anderen zwei gingen an Oscar Otte und Dominic Thiem. Der Österreicher Thiem kehrt somit sieben Jahre nach seinem letzten Auftritt in die bayerische Landeshauptstadt zurück.

"Bislang stärksten BMW Open"

Mit Zverev, Struff und Otte sind insgesamt drei deutsche Spieler vertreten. Turnierdirektor Patrik Kühnen spricht sogar von den "bislang stärksten BMW Open", was das Teilnehmerfeld angeht.

Das Spielerfeld besteht aus 28 Teilnehmern. Die BMW Open finden von 15. bis 23. April statt.