München - Cedrik-Marcel Stebe hat dank seines Erfolgs in der Qualifikation über den Österreicher Dennis Novak das deutsche Feld bei den am Montag startenden BMW Open (alle Spiele live auf ran.de) komplettiert.

Damit sind beim Münchener Turnier sieben deutsche Profis am Start.

Neben Stebe gehen Maximilian Marterer, Jan-Lennard Struff, Philipp Kohlschreiber, Yannick Hanfmann und Dominik Köpfer in München ebenfalls auf Titeljagd. Darüberhinaus gibt sich auch der Weltranlisten-Sechste Alexander Zverev, der in München an Position eins gesetzt ist, die Ehre.

Am ersten Turniertag bestreiten Marterer und Stebe aus deutscher Sicht den Anfang.

Der Spielplan vom Montag:

John Millman (USA) - Alexej Popyrin (AUS)

Guido Pella (ARG) - Egor Gerasimow (BLR)

Ricardas Berankis (LTU) - Maximilian Marterer (GER)

Cedrik-Marcel Stebe (GER) - Federico Coria (ARG)

