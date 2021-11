Köln (SID) - Ins Halbfinale oder in den Urlaub auf die Malediven: Für Alexander Zverev wird das letzte Gruppenspiel beim ATP-Saisonfinale in Turin zum Showdown. Gegen den Polen Hubert Hurkacz muss der Olympiasieger gewinnen, um weiter eine Chance auf seinen zweiten Titel beim Abschlussturnier der besten Tennisprofis des Jahres zu haben. Los geht es um 14.00 Uhr.

Nach dem Sprung an die Tabellenspitze in der Bundesliga nehmen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg die K.o.-Runde in der Champions League ins Visier. Um 18.45 Uhr empfängt der deutsche Vizemeister am 4. Spieltag der Gruppenphase Juventus Turin. Das Hinspiel in Italien endete 2:2. "Das Spiel gegen Turin ist zweifelsohne eines dieser großen Spiele", sagt Wolfsburgs Niederländerin Jill Roord.