Köln (SID) - Am 2. Spieltag der Grünen Gruppe bei den ATP Finals in Turin kann Top-Favorit Novak Djokovic einen großen Schritt Richtung K.o.-Runde machen. Der Serbe trifft nach seinem souveränen Auftaktsieg gegen Casper Ruud um 14.00 Uhr auf Andrej Rublew. Der Russe hatte sein erstes Match gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas ebenfalls in zwei Sätzen gewonnen. Tsitsipas und Ruud wollen im direkten Duell ab 21.00 Uhr ihre Chancen auf das Halbfinale wahren.

Die Fußballerinnen von Meister Bayern München haben sich nach zwei herben Rückschlägen eine Trotzreaktion in der Champions League vorgenommen. Um 21.00 Uhr empfangen die Münchnerinnen Olympique Lyon zur Revanche. Das Hinspiel hatten sie 1:2 verloren, danach setzte es eine Niederlage in der Bundesliga gegen den Titelrivalen VfL Wolfsburg. Bereits um 18.45 Uhr trifft die TSG Hoffenheim auf den FC Barcelona.