Nur-Sultan (SID) - Novak Djokovic hat beim ATP-Turnier in Astana ohne Mühe das Viertelfinale erreicht. Der an Nummer vier gesetzte Serbe schlug Botic van de Zandschulp (Niederlande) in 1:10 Stunden mit 6:3, 6:1. In der Runde der letzten Acht trifft Djokovic am Freitag auf Karen Chatschanow.

Djokovic, der bei den US Open im September wegen fehlender Coronaimpfung nicht dabei war, hatte zuletzt bereits bei seinem Turniersieg in Tel Aviv mit dominanten Leistungen überzeugt. Seit dem Finalsieg von Wimbledon hat der 21-malige Grand-Slam-Champion keinen Satz mehr abgegeben.