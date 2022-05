Hamburg (SID) - Novak Djokovic macht in Madrid deutliche Schritte nach vorne. Der Tennis-Weltranglistenerste erreichte bei dem Masters in der spanischen Hauptstadt das Halbfinale und zeigte beim 6:3, 6:4 gegen den an Position zwölf gesetzten Polen Hubert Hurkacz eine souveräne Leistung.

Djokovics Ziel ist es seit seinem Comeback Anfang April, sich für die French Open in Paris ab dem 22. Mai wieder auf sein Toplevel zu bringen. In Roland Garros ist der 34 Jahre alte Serbe der Titelverteidiger. Bei den Australian Open im Januar hatte der 20-malige Grand-Slam-Sieger als ungeimpfter Athlet nicht an den Start gehen können.