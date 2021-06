Halle Westfalen (SID) - Tennisstar Alexander Zverev (Hamburg) trifft beim Rasenturnier im westfälischen Halle in einem deutschen Erstrundenduell auf Dominik Koepfer (Furtwangen), Jan-Lennard Struff (Warstein) bekommt es mit dem Weltranglistenzweiten und topgesetzten Daniil Medwedew aus Russland zu tun. Dies ergab die Auslosung am Samstag.

Zverev, der zweimal in Halle im Endspiel stand, hatte am Freitag im Halbfinale der French Open gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas verloren. Koepfer unterlag in Roland Garros in der dritten Runde Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer (Schweiz).

Tsitsipas und Federer sind auch in Halle am Start, der an Nummer zwei gesetzte Grieche und der zehnmalige Hallesieger Federer (Nr. 5) treffen jeweils in Runde eins auf einen Qualifikanten. Federer könnte im Viertelfinale auf Medwedew oder Struff und im Halbfinale auf Zverev (Nr. 3) stoßen.

In Halle stehen im früheren Tourneesieger Philipp Kohlschreiber (Augsburg/gegen den Österreicher Jurij Rodionov) und Daniel Altmaier (Kempen/gegen Jordan Thompson aus Australien) zwei weitere Deutsche im Hauptfeld. Weitere können über die Qualifikation hinzukommen. Das Turnier beginnt am Montag.