Indian Wells (SID) - Tennisprofi Daniel Altmaier (23) hat sein erstes Match bei einem ATP-Masters gewonnen. Der Weltranglisten-114. aus Kempen setzte sich in Indian Wells in der ersten Runde gegen den Amerikaner Sam Querrey 6:2, 6:4 durch und trifft nun auf den an Position 23 gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrow.

Altmaier ist einer von fünf Deutschen im Hauptfeld des mit 8,36 Millionen Dollar dotierten Turniers, das wegen der Pandemie vom Frühjahr in den Herbst verlegt worden war. Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 3) hat als einziger aus dem Quintett ein Freilos in der ersten Runde.