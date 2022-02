Rio de Janeiro (SID) - Das Karriereende des argentinischen Tennisprofis Juan Martin del Potro steht wohl unmittelbar bevor. Der von vielen Verletzungen geplagte 33-Jährige wird nicht beim ATP-Turnier in Rio de Janeiro aufschlagen. Dies teilten die Organisatoren des Sandplatzturniers am Freitag mit. Del Potro, der sich auf Abschiedstour befindet und wegen eines Kniescheibenbruchs lange Zeit ausgefallen war, hatte angekündigt, dass er in Rio womöglich nicht mehr spielen wird.

"Es war immer unser Traum, ihn bei unserem Turnier begrüßen zu können. Es hätte fast geklappt. Wir wünschen ihm alles Gute", schrieben die Rio-Organisatoren bei Twitter: "Du musst wissen: Für dich stehen unsere Türen immer offen."

Der frühere US-Open-Sieger del Potro hatte unter der Woche beim Turnier in Buenos Aires sein erstes Match auf der Tour seit dreijähriger Verletzungspause bestritten - und klar verloren. "Möglicherweise sehen wir uns nicht wieder", sagte er nach der Niederlage gegen seinen Landsmann Federico Delbonis.