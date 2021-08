Köln (SID) - Tennisprofi Dominik Koepfer ist beim ATP-Masters in Cincinnati in der zweiten Runde ausgeschieden. Der als "Lucky Loser" nachgerückte Koepfer (Furtwangen), der zum Auftakt den Warsteiner Jan-Lennard Struff ausgeschaltet hatte, verlor am Mittwoch gegen Pablo Carreno Busta (Spanien/Nr. 7) 4:6, 2:6.

Koepfer war ins Hauptfeld gerutscht, da der Australier John Millman seine Teilnahme wegen einer Blessur am Sprunggelenk absagen musste. Gegen Carreno Busta hielt er ordentlich mit, er nutzte aber keine seiner sieben Breakmöglichkeiten.

Neben Koepfer und Struff geht auch Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 3) bei dem Vorbereitungsturnier auf die US Open (30. August bis 12. September) an den Start. Nach einem Freilos zum Auftakt trifft er auf Lloyd Harris aus Südafrika.