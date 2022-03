Köln (SID) - Tennis-Profi Dominik Koepfer (Furtwangen) ist beim ATP-Masters in Miami in der ersten Runde gescheitert. Der Linkshänder verlor am Mittwoch nach Satzführung am Ende unter Krämpfen gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald 7:6 (10:8), 4:6, 4:6. Das Match dauerte mehr als zweieinhalb Stunden.