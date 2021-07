Hamburg (SID) - Routinier Philipp Kohlschreiber hat das Viertelfinale beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum verpasst. Der 37 Jahre alte Augsburger unterlag dem an Position sechs gesetzten Serben Filip Krajinovic trotz beherzten Kampfes am Mittwoch 5:7, 6:4, 3:6.

In Dominik Koepfer (Furtwangen) ist damit nur noch ein deutscher Profi im Turnier, er hat noch am heutigen Mittwoch die schwerstmögliche Aufgabe vor der Brust. Der 27-Jährige trifft auf den topgesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas, der bei den French Open das Finale erreicht hatte und in Hamburg viel vor hat. Das Finalwochenende mit dann bis zu 4000 Zuschauern pro Tag ist das Ziel des 22-Jährigen.

Kohlschreiber verlegt unterdessen seinen Fokus auf die Olympischen Spiele. In Tokio wird der langjährige Davis-Cup-Spieler wie Alexander Zverev (Hamburg), Jan-Lennard Struff (Warstein) und Koepfer im Einzel an den Start gehen.