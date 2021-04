München - Starkes Lineup für das ATP-Turnier in München! Der deutsche Star Alexander Zverev bekommt es beim Sandplatzturnier (ab 26. April live auf ran.de) mit derzeit formstarken Kontrahenten zu tun.

Neben dem zweimaligen Champion treten auch der Russe Aslan Karazew, Halbfinalist bei den Australian Open, und der Italiener Jannik Sinner, der gegenwärtig um den Finaleinzug beim Masters in Miami kämpft, auf der Anlage des MTTC Iphitos an.

Mit Zverev (Nummer 5), Karatsev (Nummer 6) und Fucsovics (Nummer 7) sind gleich der Top-10-Spieler der Jahresrangliste ATP Race to Turin, die für die ATP Finals am Ende des Jahres entscheidend ist, dabei.

Kühnen von Starterfeld begeistert

"Zusammen mit Zverev, Sinner und Karazew haben wir sechs Spieler im Feld, die in den letzten drei Monaten bereits ein Turnier gewinnen konnten und die mit viel Selbstbe

Aus deutscher Sicht schlagen neben Zverev auch Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer auf.

Der in der Weltrangliste aus den Top 100 gefallene Philipp Kohlschreiber, dreimaliger Sieger in München, bekommt eine Wildcard und tritt damit zum 16. Mal beim ATP-Turnier in der bayerischen Landeshauptstadt an.

