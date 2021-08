Köln (SID) - Tennisprofi Dominik Koepfer hat beim ATP Masters in Cincinnati durch einen Sieg im deutschen Duell mit Jan-Lennard Struff die zweite Runde erreicht. Der als "Lucky Loser" nachgerückte Koepfer (Furtwangen) setzte sich nach 2:32 Stunden mit 7:6 (7:2), 5:7, 6:3 durch und trifft nun auf Pablo Carreno Busta (Spanien/Nr. 7).

Koepfer war ins Hauptfeld gerutscht, da der Australier John Millman seine Teilnahme wegen einer Blessur am Sprunggelenk absagen musste. Struff (Warstein) kassierte eine Woche nach dem ATP Masters im kanadischen Toronto das zweite Erstrundenaus nacheinander.

Der Spielbeginn am Montag im US-Bundesstaat Ohio hatte sich wegen Regenfällen verzögert. Auch Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 3) schlägt in dieser Woche in der Vorbereitung auf die US Open (30. August bis 12. September) bei den Western & Southern Open in Cincinnati nach einem Freilos für die erste Runde auf.