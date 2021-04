Frankfurt am Main (SID) - Der Weltranglistenzweite Daniil Medwedew kann nach einem positiven Coronatest nicht am Tennis-Masters in Monte Carlo teilnehmen. Das teilte die Spielerorganisation ATP am Dienstag mit. Der Australian-Open-Finalist aus Russland, der seinen Wohnsitz in Monaco hat, wäre nach einem Freilos zum Auftakt erst in der zweiten Runde in das prestigeträchtige Sandplatzturnier eingestiegen.

"Es ist eine große Enttäuschung, nicht in Monte Carlo spielen zu können", sagte Medwedew. Laut ATP habe sich der 25-Jährige nach dem positiven Test am Montag umgehend in Isolation begeben, sein Zustand werde vom Turnierarzt und dem medizinischen Team der ATP weiter beobachtet.