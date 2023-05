Daniil Medwedew hat das ATP-Masters in Rom gewonnen und ist die neue Nummer zwei der Tennis-Welt. Der 27-jährige Russe setzte sich im Finale am Sonntag gegen den dänischen Shootingstar Holger Rune mit 7:5, 7:5 durch, es war der 20. Titel in Medwedews Karriere, der sechste auf Masters-Ebene. Im Turnierverlauf hatte er Olympiasieger Alexander Zverev und Yannick Hanfmann ausgeschaltet.

Medwedew behielt in einem umkämpften Match in den wichtigen Momenten die Nerven. Auch auf zwei Breaks im zweiten Satz seines Kontrahenten, der zuvor Novak Djokovic bezwungen hatte, hatte der US-Open-Sieger von 2021 die richtigen Antworten. Nach 1:43 Stunden verwandelte Medwedew seinen zweiten Matchball und geht nun als einer der Favoriten in die French Open, dem zweiten Grand Slam des Jahres (22. Mai bis 11. Juni).

In der Weltrangliste wird Medwedew am Montag auf Rang zwei gelistet, er überholt den Serben Djokovic. In diesem Jahr hatte Medwedew bereits das 1000er-Turnier in Miami gewonnen. Rune dagegen spielte in Rom das achte ATP-Finale seiner Karriere, das dritte in diesem Jahr nach seinem Turniersieg in München und seiner Endspiel-Niederlage in Monaco.