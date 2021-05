Köln (SID) - Der deutsche Topspieler Alexander Zverev geht nach seinem überraschenden Erfolg über Sandplatzkönig Rafael Nadal mit viel Schwung in das Halbfinale beim ATP-Masters in Madrid. Der Hamburger trifft am Samstag in der spanischen Hauptstadt auf seinen Kumpel Dominic Thiem.

"Es wird kein einfaches Match", sagte Zverev nach dem 6:4, 6:4 gegen den spanischen Grand-Slam-Rekordsieger Nadal: "Aber ich freue mich drauf. Die Matches gegen Dominic sind immer sehr spektakulär. Das US-Open-Finale ist bei vielen in Erinnerung und ich hoffe, dass wir nochmal so ein Match liefern."

Das Duell mit dem Weltranglistendritten aus Österreich ist die Neuauflage des US-Open-Finals von 2020, das Thiem in einem Fünf-Satz-Krimi für sich entschied. Der 27-Jährige war durch ein 3:6, 6:3, 6:4 gegen den Amerikaner John Isner in die Vorschlussrunde in Madrid eingezogen. Bereits 2017 waren Zverev und Thiem im Finale von Madrid aufeinandergetroffen, damals mit dem besseren Ende für Zverev.