Köln (SID) - Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal kehrt nach seiner Bauchmuskelverletzung in der kommenden Woche auf die ATP-Tour zurück. Wie der 36 Jahre alte Spanier am Mittwoch auf Instagram mitteilte, wird er zur Vorbereitung auf die US Open (ab 29. August) beim Masters in Cincinnati aufschlagen.

Nadal hatte beim Rasenklassiker in Wimbledon eine Bauchmuskelverletzung erlitten und war zum Halbfinale gegen den Australier Nick Kyrgios nicht antreten. Sein ursprünglich geplantes Comeback in Montreal in dieser Woche hatte er verschoben. In Cincinnati geht Nadal erstmals seit fünf Jahren wieder an den Start.