Köln (SID) - Tennisprofi Oscar Otte hat beim ATP-Turnier in Lyon souverän die erste Hürde genommen. Gut eine Woche vor dem Beginn der French Open (ab 22. Mai) schlug der Kölner den französischen Lokalmatador Lucas Pouille in 70 Minuten 6:3, 6:1 und steht im Achtelfinale. Der frühere Weltranglistenzehnte Pouille war dank einer Wildcard in der Hauptrunde.

In der nächsten Runde trifft Otte auf einen Argentinier. Tomas Martin Etcheverry und Sebastian Baez (Nr. 7), zuletzt Sieger beim Turnier in Estoril/Portugal, spielen in der ersten Runde gegeneinander.