Köln (SID) - Tennisprofi Dominik Koepfer (27) ist beim ATP-Masters in Paris nach einem wahren Krimi in die zweite Runde eingezogen. Der Weltranglisten-58. aus Furtwangen besiegte in seinem Auftaktmatch am Montag den dreimaligen Grand-Slam-Sieger Andy Murray (Großbritannien) mit 6:4, 5:7, 7:6 (11:9). Koepfer war erst kurzfristig als Lucky Loser ins Hauptfeld gerückt.

Gegen Murray nutzte Koepfer nun nach drei Stunden und sieben abgewehrten Matchbällen seine erste Chance zum Matchgewinn. Neben Koepfer sind bei dem mit 2,6 Millionen Euro dotierten Turnier in Paris aus deutscher Sicht noch Olympiasieger Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff am Start.