München (SID) - ServusTV ist offizieller TV-Partner der Hamburg European Open vom 12. bis 18. Juli am Rothenbaum. Der Salzburger Sender wird von Montag bis Freitag ein Match des Tages sowie am Wochenende die beiden Halbfinals und das Endspiel des ATP-Turniers in der Hansestadt übertragen. Kommentator ist Philipp Eger, der vor Ort von Moderator Sascha Bandermann und Expertin Barbara Schett unterstützt wird.

Star der Veranstaltung ist French-Open-Finalist Stefanos Tsitsipas. Auch die deutschen Profis Jan-Lennard Struff (Warstein) und Dominik Koepfer (Furtwangen) schlagen auf der traditionsreichen Anlage am Rothenbaum auf.