Köln (SID) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat seine Niederlagenserie beendet und ein ersehntes Erfolgserlebnis gefeiert. Nach zuletzt drei Erstrunden-Pleiten in Serie bezwang die deutsche Nummer zwei beim ATP-Turnier in Dubai zum Auftakt den Kasachen Michail Kukuschkin in nur 72 Minuten mit 6:3, 6:2. In der zweiten Runde trifft Struff auf den an Position drei gesetzten Jungstar Denis Shapovalov (21) aus Kanada.

Den letzten Sieg hatte der Warsteiner Struff Anfang Februar beim ATP Cup gegen den Serben Dusan Lajovic gefeiert. Beim Hartplatzturnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist der 30-Jährige nun einziger deutscher Starter.

Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev tritt in Acapulco/Mexico an. Der Weltranglistensiebte aus Hamburg bekommt es in der Nacht auf Dienstag in der ersten Runde mit dem Spanier Carlos Alcaraz zu tun.