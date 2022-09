Köln (SID) - Jan-Lennard Struff (Warstein) ist beim ATP-Turnier in Sofia seinem Davis-Cup-Kollegen Oscar Otte (Köln) ins Achtelfinale gefolgt. Struff gewann sein Auftaktmatch gegen den Serben Dusan Lajovic 4:6, 6:3, 6:2. In der Runde der besten 16 trifft der 32-Jährige auf den französischen Qualifikanten Ugo Humbert.

Otte hatte bereits am Dienstag das Achtelfinale erreicht. Nach seinem Erstrundensieg gegen den Schweden Dragos Madaras muss der 29-Jährige in der nächsten Runde gegen den Polen Kamil Majchrzak antreten. Neben Struff und Otte sind keine weiteren Deutschen in Sofia dabei.