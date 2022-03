Miami (SID) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Masters in Miami bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 31 Jahre alte Warsteiner lag gegen den Spanier Pedro Martinez mit 3:6, 0:2 zurück, ehe er aufgab. Bereits in der ersten Satzpause hatte Struff sich eine medizinische Auszeit genommen. Struffs einziger Sieg 2022 datiert vom 4. Januar.