Köln (SID) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in Adelaide bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der Weltranglisten-50. aus Warstein unterlag beim Vorbereitungsturnier für die Australian Open dem Franzosen Corentin Moutet 2:6, 4:6. In der vergangenen Woche hatte Struff das Halbfinale des ATP Cups mit dem deutschen Team verpasst.