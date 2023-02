Dallas (SID) - Tennisspieler Daniel Altmaier hat die Enttäuschung über das frühe Aus der deutschen Davis-Cup-Mannschaft gut verkraftet und das Achtelfinale beim ATP-Turnier in Dallas/Texas erreicht. Der 24-Jährige, der am vergangenen Wochenende in Trier das entscheidende Einzel gegen den Schweizer Stan Wawrinka verloren hatte, gewann sein Auftaktmatch im US-Bundesstaat Texas gegen Lokalmatador Zachary Svajda mit 6:2, 6:4. In der nächsten Runde trifft Altmaier auf den an Nummer fünf gesetzten John Isner (USA).

Auch Oscar Otte schlägt bei dem mit über 800.000 Dollar dotierten Turnier in Dallas auf. In seiner Erstrundenpartie spielt der Kölner gegen den US-Amerikaner Christopher Eubanks.