Delray Beach (SID) - Tennisprofi Daniel Altmaier (Kempen) hat das Achtelfinale beim ATP-Turnier in Delray Beach/Florida verpasst. Der 23-Jährige unterlag dem US-Amerikaner Jack Sock in seinem Auftaktmatch am Dienstagabend (Ortszeit) mit 6:2, 3:6, 4:6.

Auch Peter Gojowczyk (München) war in der ersten Runde ausgeschieden. Einziger Deutscher im Achtelfinale in Delray Beach ist damit Oscar Otte. Der Kölner trifft in der Runde der letzten 16 auf den topgesetzten Briten Cameron Norrie.