Sydney - Tennis-Superstar Novak Djokovic hat Serbien zum Sieg beim erstmals ausgetragenen ATP-Cup geführt. Der 32-Jährige holte im Finale am Sonntag beide Punkte zum 2:1-Erfolg seiner Mannschaft gegen Spanien. Djokovic triumphierte dabei sowohl im Einzel gegen den Weltranglistenersten Rafael Nadal als auch im abschließenden Doppel an der Seite von Viktor Troicki.

Djokovic gewinnt 55. Duell gegen Nadal

Djokovic hatte zunächst mit seinem 6:2, 7:6 (7:4)-Erfolg im 55. Duell mit Dauerrivale Nadal den Ausgleich besorgt. Zuvor hatte Roberto Bautista Agut Spanien durch ein 7:5, 6:1 gegen Dusan Lajovic in Führung gebracht. Im entscheidenden Doppel setzten sich Djokovic/Troicki dann mit 6:3, 6:4 gegen Feliciano Lopez und Pablo Carreno Busta durch.

Djokovic hatte Nadal direkt zum Auftakt den Aufschlag abgenommen und war im ersten Satz insgesamt der dominante Spieler. Letztlich beendete er den Durchgang mit vier Assen in Serie. Spätestens im zweiten Satz war die Partie dann hochklassig. Beide Spieler lieferten sich einen faszinierenden Schlagabtausch, den Djokovic nach 1:55 Stunden knapp für sich entschied.

Deutschland scheitert schon in Gruppenphase

Der ATP-Cup, ein Nationenwettbewerb im Stile des reformierten Davis Cup, feierte in diesem Jahr seine Premiere. In Brisbane, Perth und Sydney ging es dabei um ein Preisgeld von 15 Millionen US-Dollar und zudem um Punkte für die Weltrangliste. Die deutsche Mannschaft um den formschwachen Alexander Zverev war schon in der Gruppenphase gescheitert.

