Halle Westfalen (SID) - Das australische Tennis-Enfant-Terrible Nick Kyrgios (26) kommt erstmals nach Ostwestfalen. Der hochtalentierte, aber oftmals unbeherrschte Doppelsieger von Melbourne hat seine Zusage für das Rasenturnier in Halle (ab 11. Juni) gegeben. Kyrgios bereitet sich in Deutschland auf den Grand-Slam-Höhepunkt in Wimbledon vor. Anfang Juni schlägt er auch in Stuttgart auf.

Nach psychischen Problemen und Verletzungssorgen ist Kyrgios in diesem Jahr auf dem Weg zurück zu alter Klasse. Bei den Australian Open gewann er mit seinem Landsmann Thanasi Kokkinakis den Doppeltitel. In Indian Wells erreichte er zuletzt das Viertelfinale und verlor nur knapp gegen Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal (Spanien).

In Halle trifft er unter anderem auf Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) und den Weltranglistenzweiten Daniil Medwedew (Russland).